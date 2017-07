Emendas à lista classificativa de projectos de construção publicadas ainda este ano, garante Tam Vai Man  

O Director dos Serviços de Protecção Ambiental, Raymond Tam Vai Man, garantiu ontem que se vai bater para que a “Lista classificativa de projectos de construção que precisam de se sujeitar à avaliação de impacto ambiental” seja publicada ainda este ano. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o dirigente adiantou que o Governo já recolheu as opiniões das “unidades e grupos relevantes” e mostrou-se confiante de que a nova versão do documento possa ser apresentada no segundo semestre deste ano.

Raymond Tam revelou ainda que a terceira fase de expansão da Central de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau se encontra em fase de avaliação ambiental e que após esta estar concluída se iria dar início aos trabalhos de construção propriamente ditos. De acordo com os números avançados pelo director da DSPA, existem em Macau já mais de 500 pontos de recolha de pilhas, responsáveis pela recolha de mais de três toneladas de resíduos. Os mesmos serviços encontram-se em negociações com as associações de proprietários e gestores de edifícios para inserir pontos de recolha em complexos residenciais.