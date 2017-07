Docentes do território em Coimbra para programa de formação contínua  

Duas dezenas de docentes e investigadores de instituições de ensino superior do território foram seleccionados pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) para integrarem um programa estival de formação contínua. Os participantes viajaram para Portugal no passado sábado e durante dez duas vão abordar temas como língua, cultura, direito e administração pública numa formação que decorre na Universidade de Coimbra.

O desenvolvimento do português contemporâneo, a ligação entre o idioma e outras grandes línguas mundiais, a comparação entre o direito penal e civil de Macau e de Portugal ou a quadratura legislativa da União Europeia são outras das temáticas sobre as quais deverão aprender os docentes da Universidade de Macau, da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, do Instituto Politécnico de Macau, da Universidade da Cidade de Macau e da Universidade de São José seleccionados para a iniciativa.

Os professores e investigadores irão também participar numa palestra temática sob o tema da “Psicologia da Educação” que irá versar sobre as raízes históricas do desenvolvimento dos estudantes, o desenvolvimento físico e mental dos alunos, o modelo de desenvolvimento das entidades sociais, bem como o desenvolvimento moral e a participação e adaptabilidade dos estudantes. O participantes irão também visitar o Centro Histórico de Coimbra e a incubadora do Instituto Pedro Nunes.

De forma a preparar os docentes para o programa, o GAES promoveu uma sessão de videoconferência com um responsável da Universidade de Coimbra para transmitir informações sobre Portugal e responder em tempo real às perguntas dos intervenientes.

O “Programa de Formação de Docentes e Investigadores das Instituições do Ensino Superior de Macau” é promovido pelo GAES desde 2015 e tem como objectivo incentivar a participação na formação contínua de forma a aumentar o conhecimentos científicos e tecnológicos e as competências profissionais de quem optou pelo ensino