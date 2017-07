Autoridades vietnamitas apreendem três toneladas de marfim 

A polícia do Vietname apreendeu quase três toneladas de marfim, no âmbito da campanha contra o comércio ilegal deste material.

A polícia provincial de Thanh Hoa disse que o marfim, com origem na África do Sul, foi encontrado em caixas num camião mandado parar pelas autoridades no sábado de manhã.

No ano passado, quase sete toneladas de marfim foram apreendidas na cidade de Ho Chi Minh, no sul do país.O Vietname é um dos principais pontos de passagem e consumo de marfim e de corno de rinoceronte. A caça de elefantes é proibida.