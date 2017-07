  Alzheimer: Farmacêutica indiana regista patente no território  

A farmacêutica indiana Suven Live Science patentou recentemente três novas entidades químicas direccionadas para o tratamento de desordens associadas a doenças de foro neurodegenerativo. Registadas no território, em Israel e na Coreia do Sul, as três patentes são válidas até 2032.

As patentes agora concedidas têm por base os efeitos do composto H3, uma entidade agonista – substâncias que se ligam a determinados receptores neurológicos, sem os activar – que está a ser testada como um agente terapêutico e tem tido um algum sucesso no tratamento da perda de capacidade cognitiva associada a patologias como a doença de Alzheimer, transtorno de déficit de atenção, doença de Huntington, Parkinson, esquizofrenia e transtorno depressivo persistente.

Sedeada na cidade indiana de Hyderabad, a Suven Life Science é uma companhia farmacêutica focada na descoberta, no desenvolvimento e na comercialização de novos produtos farmacêuticos. Os produtos desenvolvidos pela empresa estão sobretudo direccionados para as maleitas do sistema nervoso central, com soluções focadas em receptores acoplados à proteína G.