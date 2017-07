Ajuda Mútua de Base submeteu ontem lista de candidatura às eleições

Um grupo de trabalhadores designado “Ajuda Mútua de Base” fez chegar à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa a sua lista de candidatura às eleições de Setembro próximo. Wong Wai Man, o cabeça-de-lista do projecto, é um trabalhador da indústria do ferro e disse que a sua agenda política tem como principais preocupações as questões relacionadas com a habitação, saúde, educação e direitos laborais. Cheong Kuok Seng, Lei Kuok Chong, Si Tou Chio e Cheong Soi Kan completam a lista, composta por cinco candidatos.

Em declarações aos jornalistas, Wong Wai Man disse não ter nenhum objectivo definido para a sua candidatura: “Não importa se tivermos zero lugares ou alguns lugares, eu não defini nenhum objectivo. Eu tenho como meta o processo e a atmosfera (das eleições)”, assegurou.

Wong disse que a sua primeira prioridade é a de reformular as premissas da habitação social e, em segundo, regular o mercado de trabalho e as oscilações salariais entre trabalhadores com a mesma carga de trabalho. Adicionalmente, Wong mencionou as dificuldades no ramo da saúde, uma vez que existem apenas dois hospitais no território. Para o candidato, a língua utilizada nas escolas do território deve ser “maioritariamente” o cantonense, “suportada por línguas estrangeiras”.

