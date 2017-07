A terra voltou a tremer nas Filipinas

Um sismo de magnitude 5,9 atingiu esta segunda-feira a região central das Filipinas, sem registo de vítimas ou danos materiais, quatro dias depois de outro sismo ter causado dois mortos e 72 feridos.

O epicentro situou-se a 6,1 quilómetros de San Pedro e a 13,3 quilómetros de Burauen, na província de Leyte, informou o Serviço Geológico do Estados Unidos da América, que mede a actividade sísmica no mundo.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 12 quilómetros e não foi declarado alerta de “tsunami”.

A 6 de Julho, um sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter causou dois mortos: uma mulher de 19 anos em Ormoc e um homem de 40 em Kananga, de acordo com o Conselho de Gestão e Redução de Ameaça de Desastres filipino, agência estatal que canaliza a informação oficial de catástrofes.

O organismo registou 72 feridos, 43 em Kananga, 26 em Carigara e três em Ormoc.

As Filipinas situam-se no chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de grande actividade sísmica e vulcânica que regista cerca de 7.000 abalos por ano, a maioria moderados.