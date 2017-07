Toque de adversário rouba triunfo a Rodolfo Ávila em Xangai

Um toque, quando seguia na liderança da segunda corrida da etapa do fim-de-semana do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, em inglês), impediu Rodolfo Ávila de triunfar no circuito de Tianma, em Xangai. O piloto de Macau conseguiu mesmo assim recuperar do 13.º lugar até à 6.ª posição, depois de ter feito um pião devido ao contacto.

“Na primeira volta subi para quarto [após ter arrancado de 5.º], mas depois a corrida foi interrompida devido a um acidente atrás de mim que deixou vários carros espalhados pela pista. No recomeço consegui ir até primeiro, mas um adversário deu-me um toque e perdi o controlo da viatura. Depois foi sempre a recuperar, de 13º até ao sexto lugar final”, disse Rodolfo Ávila, ontem, sobre a segunda prova do fim-de-semana. “Hoje era possível ter vencido, mas o facto de isso não ter acontecido não me deixa desanimado”, acrescentou.

No que diz respeito à primeira corrida, o piloto do Volkswagen Lamando terminou no 8.º posto, aproveitando o facto de outros dois pilotos terem sido penalizados. Esta corrida foi comprometida pelos estrategas da formação SVW333 Racing, que apostavam que o piloto acabasse entre o 10 e o 12.º lugares, para depois arrancar para a segunda corrida na frente, aproveitando o esquema de grelha invertida. A primeira corrida do fim-de-semana foi ganha por Zhang Zhen Dong (VW Lamando) e a segunda por Juan Carlos Zhu (Senova).