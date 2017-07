A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, pediu tempo para analisar as soluções para o edifício do Pearl Horizon, propostas pelo grupo de deputados ligado à comunidade de Fujian, à FAOM e aos Kaifong, reforçado com a deputada Chan Hong.

“Uma vez que existem questões que envolvem o interesse público, precisamos de algum tempo para fazer uma análise jurídica. Não temos nenhum calendário, nesta altura”, afirmou a secretária, citada pela Rádio Macau.