Procissão de São Roque saiu ontem à rua no Bairro de São Lázaro

As ruas do Bairro de São Lázaro voltaram a acolher ao final da manhã de ontem as celebrações da Festa de São Roque, padroeiro dos inválidos e protector contra a peste e as doenças de natureza infecciosa. A Igreja Matriz da paróquia de São Lázaro acolheu uma Eucaristia solene às nove da manhã, seguida de uma procissão que percorreu algumas das artérias da zona. O cortejo solene e o andor de São Roque percorreram a Rua do Volong, a Rua de São Miguel, a Rua de São Roque e a Rua Nova de São Lázaro, antes de regressarem à Igreja Matriz.

Apesar de no calendário canónico da Igreja católica, a festa de São Roque se celebrar a 17 de Agosto, em Macau o santo é evocado no segundo fim-de-semana de Julho, depois do santo ter ajudado a derrotar um dos últimos surtos de peste que tiveram o território como palco.

A procissão de São Roque realizou-se de forma ininterrupta até 1966, ano em que a prática acabou por ser interrompida. Os contornos originais da celebração acabaram por ser reatados 42 anos depois, em 2008, quando a ameaça de um pandemia global de gripe das aves levou os devotos da paróquia de São Lázaro a reatar a tradição.