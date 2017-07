Número de matrículas canceladas subiu 80 por cento no 1.º semestre

Oitenta por cento. Eis o valor do acréscimo exponencial registado no número de matrículas canceladas ao longo do primeiro semestre do corrente ano, em comparação com o período homologo de 2016. Entre Janeiro e Junho, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) sinalizou um total de 14,591 veículos cujas matrículas foram canceladas, avança o organismo numa nota de imprensa enviada às redacções.

Do total, 12,464 foram revogadas a pedido dos proprietários e 850 foram retiradas devido ao não pagamento do imposto de circulação ou devido ao facto das matrículas já estarem canceladas.

A DSAT assegura que vai remover de circulação “todos os veículos que não tenham o imposto de circulação em dia, ou que tenham a matrícula cancelada mas ainda estejam estacionados na via pública. Será aplicado ao proprietário em causa uma multa e ele ficará sujeito ao pagamento das respectivas taxas administrativas. As taxas de depósito são calculadas ao dia”.