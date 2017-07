A entrada no Museu de Macau é desde o início do mês gratuita todas as terças-feiras. Localizado na Fortaleza do Monte, o Museu de Macau pretende dar a conhecer a história da cidade a quem o visita, podendo ser visitado entre as 10h e as 18h. A novidade constitui um alargamento de uma medida já em vigor, que permitia a entrada livre a todos os visitantes no dia 15 de cada mês, de forma a atrair um maior número de visitantes.

