Mak Soi Kun leva “bomba relógio” dos prédios degradados ao hemiciclo

Infiltrações, estruturas envelhecidas e risco de desabamento a qualquer altura. O deputado Mak Soi Kun defende que os quase cinco mil prédios com mais de trinta anos que existem no território constituem um risco para a segurança pública. A questão vai ser discutida na próxima sexta-feira na Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa vai decidir na próxima sexta-feira sobre a realização de um debate acerca da degradação dos prédios com mais de 30 anos e a necessidade de legislação sobre vistorias regulares.

Eleito por via directa, Mak Soi Kun alertou que os edifícios com mais de três décadas estão cada vez mais degradados, com “infiltrações de água e envelhecimento da estrutura”, o que os torna “uma bomba-relógio que permanece oculta em Macau”, já que nalguns casos há mesmo o “perigo de desabamento a qualquer momento”.

Mak Soi Kun afirmou que nos últimos anos registou-se “uma série de situações caóticas decorrentes do envelhecimento de prédios” e lista vários exemplos, com base em notícias, de incidentes como o desprendimento de reboco ou gesso ou da queda de fragmentos da fachada de edifícios, ocorrências que chegaram a causar feridos.

Com base nos casos relatados na imprensa, a equipa de Mak compilou informação que indica que em 2016 registaram-se oito incidentes envolvendo prédios antigos, o mesmo número registado apenas na primeira metade deste ano.

O deputado sublinhou que o aumento dos incidentes está em linha com o crescimento do número de edifícios com mais de 30 anos: de 3.403 em 2008 passou para 4.654 em março deste ano.

Por um lado, os proprietários desconhecem a legislação ou não tomam a iniciativa de a executar, por outro, “os locatários dos prédios pertencem às camadas sociais mais baixas e, tendo em conta que não são os proprietários, é natural que não procedam à vistoria dos prédios”, considerou. “Porque é que o Governo não adopta medidas preventivas?”, questionou.

“Pelo exposto, em prol do interesse público, apresento ao Presidente da Assembleia Legislativa esta proposta de debate, chamando a atenção para se proceder à vistoria obrigatória dos edifícios antigos de Macau, com mais de 30 anos, desejando ainda que se proceda à desmontagem desta ‘bomba-relógio’”, de acordo com a nota justificativa, disponibilizada pela Assembleia.

Mak sugeriu ao Governo que acelere a legislação de modo a definir “regras sancionatórias” para obrigar a vistorias regulares aos edifícios antigos.

No mesmo dia, a Assembleia vai votar na especialidade a revisão da lei do tabaco que prevê a existência de salas de fumo nos casinos, contrariando o que tinha sido levado a votação na generalidade, há dois anos, em que o fumo seria totalmente proibido.