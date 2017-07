O Kei Lun segurou o terceiro lugar da Taça de Macau desta temporada, depois de ter derrotado no jogo de atribuição do lugar mais baixo do pódio o Chao Pak Kei, por 4-3. O encontro foi disputado no Sábado no Estádio de Ciência a Tecnologia de Macau, antes do encontro decisivo da competição.

Os golos do Kei Lun foram apontados por Adilson, por Alexander Silva – que bisou – e por Cesar Souza. Para o C.P.K. os marcadores foram Lam Ka Seng, Ho Ka Seng e Bruno Nogueira.