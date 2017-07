Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia apoia decisão da UNESCO

O Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia mostrou o seu apoio à decisão tomada pela UNESCO – que condena os atrasos do Governo na elaboração do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico – e pede que este assunto seja tratado como uma prioridade. A posição do grupo foi revelada no sábado, depois da posição tomada na sexta-feira pelo Comité do Património Mundial da UNESCO.

No decorrer da reunião do Comité do Património Mundial da UNESCO, que se realiza até quarta-feira, na Polónia, o Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia entrou mesmo em contacto com a Directora do Comité do Património Mundial da UNESCO, Mechtild Roessler, e outros membros da UNESCO para lhes agradecer os esforços na salvaguarda do Centro Histórico de Macau: “Agradecemos à UNESCO pelos esforços para proteger o Centro Histórico de Macau e expressamos o nosso apoio à decisão [de condenar os atrasos]”, pode ler-se na tomada de posição do Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia.

Ao mesmo tempo, o grupo de Macau sublinha a necessidade das recomendações da UNESCO serem seguidas, afirmando acreditar que as autoridades do Governo Central vão ter um papel importante para que as recomendações se materializem.

“O Grupo para a Salvaguarda do Farol da Guia acredita convictamente que a Administração Estatal do Património do Governo Central Chinês vai dar muita importância à necessidade de defender o património mundial e dar instruções aos membros do Governo de Macau, incluindo os que estão no Instituto Cultural, responsáveis pelo património mundial, a aprenderem com o passado e limitarem a altura da construção do edifício na Calçada do Gaio”, pode ler-se.

Ao mesmo tempo, o comunicado da associação local sublinha a importância do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico ser concluído até Dezembro do próximo ano.