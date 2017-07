Governo demoliu construção ilegal na Avenida da Longevidade

O Grupo Permanente de Trabalho Interdepartamental para Demolição e Desocupação das Obras Ilegais do Governo demoliu uma construção ilegal no terraço de um edifício de sete andares situado na Avenida da Longevidade, no Bairro do Iao Hon.

De acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), foram construídas ilegalmente várias estruturas e o portão de acesso ao terraço foi encontrado fechado. Ao deparar-se com estas condições e com o facto de que obras ilegais continuavam em curso, a DSSOPT “emitiu de imediato uma ordem de embargo, contudo, o infractor ignorou-a”.

Após o termo do prazo de oito dias dado ao infractor, a DSSOPT, em colaboração com outros serviços públicos e o Corpo de Polícia de Segurança Pública, procedeu à demolição: “A obra ilegal violou as disposições do ‘Regulamento de Segurança contra Incêndios’, na medida em que obstruiu o acesso de evacuação e pôs em causa o sistema da segurança contra incêndios”, explicou a DSSOPT. O organismo alerta ainda para o facto de que “sempre que sejam detectadas obras ilegais, estas situações serão resolvidas e aos infractores será exigido o pagamento dos encargos resultantes dos trabalhos de demolição”.