Dirigente da DSEJ que maior receptividade a desportos electrónicos

A directora do Centro de Educação Moral da Direcção de Serviços de Educação e Juventude, Leong I On, apelou ontem a uma maior aceitação na sociedade de Macau do fenómeno dos desportos electrónicos. O debate sobre o tema foi realizado no programa do canal em língua chinesa da Teledifusão de Macau, o Fórum Macau.

No entender de Leong I On os desportos electrónicos são diferentes dos simples jogos online e têm sido implementados em vários países e regiões como uma forma de treinar as capacidades dos jogadores, assim como a forma de resolver certos problemas. Por outro lado, disse a directora do Centro de Educação Moral, que a decisão sobre a eventual adopção deste tipo de desportos por parte dos estabelecimentos de ensino deve ser tomada pelas escolas, de forma individual.

Contudo, defendeu, qualquer decisão só deve ser tomada depois de um debate na sociedade, que envolva famílias e encarregados de educação.

