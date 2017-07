Au Kam San questiona Executivo sobre lacuna na contratação de condutores profissionais

Au Kam San instou o Governo a explicar de que forma se repara a falha relativa à contratação de motoristas profissionais. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o deputado fez referência ao acidente de viação que envolveu um camião-tanque conduzido por um trabalhador não residente habilitado a trabalhar como estafeta no território. “Isto viola as políticas de proibição do Governo no que diz respeito aos trabalhadores não locais desempenharem funções de motoristas profissionais em Macau?”, questionou Au Kam San. O deputado quer que o Governo reforce a fiscalização com o propósito de apurar quantos trabalhadores não residentes conduzem transportes pesados em Macau sem para isso estarem habilitados.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...