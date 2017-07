O atropelamento que resultou na morte de um ciclista de 69 anos, no cruzamento da Avenida do General Castelo Branco com a Avenida do Conselheiro Borja, na passada quinta-feira, está a ser investigado como homicídio.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o caso já foi mesmo encaminhado para o Ministério Público. O motorista do camião de transporte de combustíveis é um homem de 50 anos da China Continental, que só tinha licença para a entrega de mercadorias.