André Couto hospitalizado em Hong Kong, após acidente em Zhuhai

André Couto está desde ontem hospitalizado em Hong Kong, para onde foi transportado num avião-ambulância, depois de ter saída de pista no Autódromo Internacional de Zhuhai e de ter batido de frente. O acidente ocorreu no Sábado, quando o piloto de Macau competia na terceira ronda no Campeonato Chinês de GT.

O piloto de Macau não corre risco de vida e apresenta-se em condição estável, tendo-lhe sido diagnosticada a fractura da vértebra L1. De acordo com o pai do piloto, Carlos Couto, até ao fecho desta edição do PONTO FINAL, o piloto ainda aguardava para ser operado.

Logo no dia do acidente, André Couto foi transportado para o Hospital Número 5 da Universidade Sun Yat Sen, em Zhuhai. Na unidade hospitalar do vizinho município continental, Couto, de 40 anos, foi submetido a um TAC, tendo sido depois submetido a uma ressonância magnética já na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Também a organização do evento reagiu ao incidente, explicado que “apesar das dores causadas por um impacto a 160 km/h, Couto conseguia falar e estava bem dispostos, rodeado pela família, amigos e responsáveis do Campeonato Chinês de GT”.

O acidente aconteceu quando André Couto estava a realizar a primeira de duas mangas a disputar durante o fim-de-semana em Zhuhai, no âmbito da categoria GT3 do Campeonato Chinês de Gran Turismo. Numa dia em que as condições da pista estavam muito adversas, Couto perdeu o controlo do carro na 15.ª volta, quando faltavam cerca de 23 minutos para o final da prova.

O impacto frontal aconteceu na curva 6 do circuito de Zhuhai, que é feita em velocidades muito elevadas, uma vez que desde a curva 3 que os pilotos vêm em aceleração. Na altura do impacto, tinha começado a chover na zona há pouco tempo, e o piloto de Macau tinha pneus slicks no carro, o que poderá ter contribuído para que tinha perdido o controlo do Nissa Nismo GT-R.