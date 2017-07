Abertura da ponte HK-Zhuhai-Macau não preocupa Shun Tak

O director do departamento de operações da Shun Tak, Alcuin Li, considerou ontem que a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau não vai ter um grande impacto nas operações da empresa e no número de travessias geridas pela empresa de Macau para Hong Kong ou do território para a República Popular da China.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Alcuin Li explicou que mesmo que a ponte vá reduzir a duração da viagem de Macau para o aeroporto de Hong Kong para 30 minutos, que do aeroporto para o centro da RAEHK são outros 40 minutos de distância. Além disso com a necessidade de sair e entrar das fronteiras, Alcuin Li defende que a viagem deva demorar pelo menos duas horas, através da ponte.

Sobre a falta de ferries em número suficiente de Macau para o aeroporto de Hong Kong – apesar da grande procura são feitas apenas cinco ligações por dia – Alcuin Li justificou-se com a empreitada de construção da terceira pista de aterragem no Aeroporto Internacional de Hong Kong.