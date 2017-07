A Direcção dos Serviços de Saúde foi alertada para um caso de infecção colectiva por gripe no Asilo da Betânia, localizado na Avenida do Conselheiro Borja, que atingiu sete utentes do sexo masculino com idades compreendidas entre os 49 e os 105 anos. Os pacientes em questão apresentavam já sintomas de infecção do tracto respiratório superior, febre e tosse desde o passado dia 2 de Julho. O estado clínico dos utentes foi considerado estável, não se tendo registado nenhum caso grave.

