Serviços de Assuntos de Justiça querem transformar a Associação dos Advogados numa “plataforma e ponte”  

Liu Dexue, responsável pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), manifestou a sua vontade de ver a Associação dos Advogados de Macau transformar-se numa “plataforma e ponte” com o objectivo de “reunir e auscultar mais opiniões profissionais do sector da advocacia”. O dirigente salientou a “vasta experiência prática na área jurídica da Região Administrativa de Macau” dos membros da associação.

A DSAJ recebeu ontem uma delegação da Associação dos Advogados de Macau, liderada pelo presidente da direcção do organismo, Jorge Neto Valente. Participaram também no encontro o secretário-geral da AAM, Paulino Comandante, os vogais Álvaro Rodrigues, Oriana Inácio Pun, Bruno Nunes, Regina Ng e o advogado Francisco Trigueiros da Cunha. Os responsáveis pelos dois organismos procederam a uma troca de ideias sobre os trabalhos legislativos realizados pela DSAJ que, por sua vez, apresentou o ponto de situação acerca dos trabalhos de revisão do Código de Processo Civil.