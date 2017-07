Sabores de Macau e de Portugal à venda em lojas gourmet da Tailândia

A gastronomia macaense e portuguesa vão ter um lugar de destaque numa das principais redes de lojas e restaurantes gourmet da Tailândia. O jornal “The Nation” adiantava que os sabores lusos e do território vão ser introduzidos em várias lojas da empresa “Dean & Deluca”, em Banquegoque, nomeadamente das lojas situadas nos empreendimentos MahaNakhon Cube, Central Embassy, EmQuartier, Crystal e Bluport Hua Hin. Os produtos devem ser introduzidos nos estabelecimentos em questão até ao mês de Outubro.

A oferta abrange desde entradas a pratos principais, sobremesas, digestivos e vinho, sendo que o menu inclui caldo verde, bacalhau à brás, galinha à africana, porco tamarindo, balichão e serradura. De acordo com o “The Nation”, as características únicas e a variedade dos sabores que se podem encontrar no território são razões que justificam uma visita à cidade.

A colaboração entre a Direcção dos Serviços de Turismo de Macau e a “Dean & Deluca” associa-se a uma campanha do Governo para promover a RAEM, partindo do conceito “Experience Macau Your Own Style”, que pretende dar a conhecer a fusão de sabores e técnicas gastronómicas que se conjugam na cozinha macaense: “A gastronomia macaense é considerada o sabor da mescla de culturas em Macau. É uma combinação especial das cozinhas portuguesa e chinesa, com ingredientes e condimentos oriundos da Europa, de África e do Sudeste Asiático. A comida macaense é tipicamente temperada com especiarias como açafrão e canela, enquanto que o leite de coco dá o último toque que torna inesquecíveis os aromas e o sabor”, escreve o “The Nation”.