Rodolfo Ávila corre em Xangai e aposta tudo na qualificação

Um circuito onde as ultrapassagens são complicadas e que exige uma boa posição na grelha de partida, para que as aspirações a um bom resultado não sejam comprometidas. É desta forma que Rodolfo Ávila de Macau se refere ao traçado de Xangai Tianma, onde este fim-de-semana participa na quarta ronda do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC).

“A qualificação voltará a ser muito importante, porque poderá não ser muito fácil ultrapassar num circuito desta natureza. Vão ser duas corridas muito disputadas e, como nas provas anteriores, estou certo que existirão lutas ferozes e muitos toques”, anteviu o piloto da SVW333 Racing.

Ávila chega a esta ronda do campeonato no sétimo lugar a 35 pontos do líder, Cao Hong Wei, da scuderia Changan Ford Racing. Contudo, com 43 pontos, o piloto de Macau está apenas a 4 pontos do segundo lugar.

“Todos os meus adversários conhecem esta pista muito bem de participações passadas, o que é uma desvantagem para mim”, explicou “Ainda assim estou optimista para esta prova”, frisou.