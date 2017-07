Portugal: Antigo responsável do Ambiente defende mudança no ordenamento do território

O antigo secretário de Estado do Ambiente português, José Eduardo Martins, defendeu esta quinta-feira uma “mudança de paradigma” no ordenamento do território e na competitividade na produção de electricidade em Portugal, que entende ter recuado nos últimos anos na política energética.

José Eduardo Martins falava à agência Lusa à margem de um seminário sobre o Acordo de Paris, que começou na quarta-feira e termina hoje no território: “Essencial é não desligar a gestão do território, completamente esquecida” num país que vive “para as pressões do litoral” e não “existe enquanto todo contínuo”, como estão a demonstrar este ano os incêndios, considerou.

Em termos de concorrência, José Eduardo Martins afirmou que Portugal tem na Europa uma das “electricidades mais caras, em termos do consumo das pessoas”: “Não temos concorrência. Fazemos de conta que temos, mas não temos”, sublinhou.

O antigo responsável considerou que as directivas europeias não liberalizaram o mercado por “existir um peso” demasiado grande “do passado monopolista, que se reflecte nos custos de energia”.

“Se somar a isso uma política de grande desincentivo nas energias renováveis nos últimos cinco ou seis anos e que este governo de todo não alterou, eu diria que nós não estamos a avançar a grande força”, afirmou.

Em termos de política energética, Portugal “andou para trás quando chegou a ‘troika'”, em 2011, e muito do custo da energia passou a ser a incapacidade de desenvolver novas tecnologias a partir de tarifas bonificadas, disse.

Por outro lado, com a crise, Portugal não teve “nenhuma especial dificuldade em cumprir os objectivos de [Protocolo de] Quioto”, uma vez que o “abrandamento da economia abranda as emissões”, disse.