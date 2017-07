Política de habitação pública à espera de estudo que detalhe a procura

A política de habitação pública do Governo está à espera das conclusões de um estudo e de uma consulta pública para saber que rumo deve orientar a acção do Governo. A ideia foi reafirmada ontem por Arnaldo Santos, presidente do Instituto de Habitação, em declarações ao jornalistas, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O dirigente falou aos jornalistas à margem da reunião do Conselho para os Assuntos de Habitação Pública, que retomou ontem as operações, depois da reestruturação interna que define que o órgão consultivo passa a ser liderado pelo presidente do Instituto de Habitação.

Sobre o retomar dos trabalhos, Arnaldo Santos deixou o desejo que todos os sectores possam ser ouvidos no orgamismo, para que a oferta de habitação pública possa ir ao encontro das expectativas da sociedade.