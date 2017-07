Plano para embarcações de Guangdong, Hong Kong e Macau recebeu luz verde

A Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) anunciou ontem a aprovação da implementação do plano para embarcações de Guangdong, Hong Kong e Macau, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, a DSAMA garantiu que vai continuar a optimizar as instalações das embarcações locais, trabalhar as vantagens das características locais do turismo e promover o desenvolvimento do Turismo Individual de Embarcações de Recreio. Os primeiros portos visados no plano serão o Porto de Passageiros de Nansha (Guanghzhou), o Porto de Cruzeiros de Prince Bay (Shenzhen) e os portos de Jiuzhou e Wanshan de Zhuhai.

O plano foi aprovado pelo Ministério dos Transportes, pelo Ministério da Segura Pública, pela Administração Geral da Alfândega e pela Administração Geral da Supervisão , Inspecção e Quarentena da Qualidade da República Popular da China.