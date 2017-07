PJ detém suspeito de violência doméstica  

Um homem foi detido pela Policia Judiciária por suspeitas de violência doméstica, noticiou esta sexta-feira a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Alegadamente o homem de 41 anos terá começado a agredir fisicamente a sua mulher no início deste ano, depois de descobrir que esta tinha perdido dois milhões de dólares de Hong Kong nas mesas de jogo. Na noite de 4 de Julho o homem terá agredido a esposa em frente dos próprios filhos, ameaçando-a com uma faca.

De acordo com a Polícia Judiciária, a vítima denunciou as agressões por diversas vezes, mas recusou ter os seus ferimentos examinados. A emissora em língua chinesa da Rádio Macau diz que a mulher espera preservar a integridade do seu agregado familiar.