Panda gigante Sam Sam festejou primeira década de vida

Cerca de uma centena de crianças e funcionários do infantário da Santa Casa da Misericórdia de Macau foram convidados pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) para participar nas celebrações do 10.o aniversário da panda gigante Sam Sam. Presentes na celebração estiveram também os pandas gémeos Jian Jian e Kang Kang. A Sam Sam foi oferecido um bolo produzido com folhas de bambu e as crianças presentes cantaram os parabéns à mamã panda.

Sam Sam nasceu no dia 5 de Julho de 2007 no Centro de Investigação de Chengdu e deu à luz o primeiro casal de gémeos nascidos no território em Junho do ano passado. Jian Jian e Kang Kang celebraram recentemente o seu aniversário, numa festa para a qual o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais convidou vários pares de gémeos.