Ou Mun Kong I formaliza candidatura às eleições de Setembro

A Associação Ou Mun Kong I submeteu ontem uma lista com sete nomes e formalizou a candidatura às eleições para a Assembleia Legislativa (AL) deste ano. A habitação e a importação de trabalhadores não locais são as questões que merecem maior atenção por parte da lista. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Lei Siu Kun é quem encabeça a candidatura. O responsável revelou que o objectivo é dar voz aos cidadãos, e pedir ao Governo que preste mais atenção aos problemas que envolvem o acesso à habitação por parte dos mais jovens, bem como melhorar o montante das pensões.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...