Nomura revê em alta previsão para crescimento das receitas do jogo

O banco de investimento Nomura procedeu à revisão da previsão sobre as receitas do jogo em alta, depois dos números oficiais sobre o mês de Junho terem sido tornados públicos. Anteriormente, a instituição japonesa previa um aumento das receitas de 12 por cento em 2017, mas agora diz esperar que esse valor seja de 15 por cento, em comparação com o montante apostado nas mesas de jogo do território no ano passado.

“Estamos a rever em alta a previsão do crescimento das receitas do jogo para 2017 de 12 para 15 por cento, o que acontece pela segunda vez este ano. Em Março já tínhamos revisto de 8 por cento para 12 por cento”, escreveu o banco de investimento, no último relatório sobre o mercado de Macau, de acordo com o portal GGRAsia.

“A revisão é motivada pelos resultados sólidos do segundo trimestre, que viram as receitas de jogo crescer a um ritmo mais elevado, de 22 por cento, quando no primeiro trimestre o aumento tinha sido de 14 por cento”, é acrescentado.

Em relação ao terceiro trimestre, a expectativa é que o crescimento registado seja de 15 por cento, ritmo que, de acordo com a Nomura, abrandará para 8 por cento nos últimos três meses do ano. As explicações foram avançadas em quatro pontos: “Em primeiro lugar, o crescimento VIP não foi geral a todas as operadoras, com a Wynn a ter os maiores ganhos. Em segundo, historicamente o sector VIP está correlacionado com a performance macroeconómica, e o nosso especialista para o mercado chinês espera moderação no mercado imobiliário e da indústria manufactureira, o que pode afectar o jogo”, defende a Nomura.

“Em terceiro, também as medidas restritivas de controlo dos movimentos de capital e o apertar das regras para fumadores, pode afectar o segmento VIP. Em quarto, há cada vez mais competição neste segmento nos mercados regionais, nomeadamente com as receitas a crescerem nas Filipinas e em Saipan”, explicam os analistas do Nomura.