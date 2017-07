Barry Bland, promotor automóvel que durante mais de três décadas colaborou com a Comissão do Grande Prémio de Macau na organização da Taça Intercontinental de Fórmula 3, morreu na quarta-feira aos 71 anos. A notícia foi ontem avançada pelo portal Autosport, que deixa rasgados elogios ao antigo Director Executivo da Motor Race Consultants. Barry Blands afastou-se o ano passado da organização do Grande Prémio, depois de ter colaborado com a Comissão do Grande Prémio durante 33 anos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...