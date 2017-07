Kwan Tsui Hang questiona Governo sobre antiga sede do GCS

A deputado Kwan Tsui Hang enviou uma interpelação ao Executivo a perguntar quando é que o Governo tenciona das uma novas vida à antiga sede do Gabinete de Comunicação Social, que fica situada na Rua de São Domingos.

De acordo com o conteúdo da interpelação, que é citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o edifício está abandonado há mais de uma década e espera uma nova utilização há pelo menos dez anos. O prédio ficou vazio depois do Gabinete de Comunicação Social ter decidido abandonar o local por considerar que havia falta de espaço para as tarefas desempenhadas pelos funcionários do departamento.

No final do ano passado, o Governo tinha anunciado que o local poderia vir a acolher um centro de exposições afecto aos Serviços de Economia. Porém, de acordo com a deputada, passaram seis meses sem que tivesse sido anunciada uma calendarização relativamente aos projectos de aproveitamento do espaço.