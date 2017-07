ID organiza Festival Competitivo de Verão em Agosto

O Instituto do Desporto (ID) anunciou ontem a realização do primeiro Festival Competitivo de Verão, com arranque previsto para 6 de Agosto no campo de futebol do Centro Desportivo do Colégio D. Bosco, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

O festival terá o formato de um torneio entre equipas, compostas por residentes locais com idades compreendidas entre os 15 e os 50 anos, que podem formar equipas com cinco elementos. Serão distribuídos vários prémios, entre os quais um para equipamentos mais criativos.

As inscrições estão abertas até às 17h do dia 21 de Julho. Com a iniciativa, o ID tem como objectivo promover a participação activa dos cidadãos na prática desportiva.