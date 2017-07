IC seleccionou 12 candidatos para a segunda fase do programa de subsídios de curtas-metragens e animações

São 12, os candidatos admitidos à segunda fase de selecção do “Programa de Subsídios à Produção de Curtas-Metragens de Animação Originais 2016”, anunciou ontem em comunicado de imprensa o Instituto Cultural (IC).

“Os candidatos admitidos à segunda fase de selecção receberão um subsidio para produzir ‘animatics storyboards’ com base na proposta apresentada na fase de selecção inicial, apresentando-os ao júri e fazendo uma entrevista no dia em que se realiza a selecção da segunda fase”, lê-se na nota enviada às redacções pelo Instituto Cultural. O candidatos escolhidos pelo organismo liderado por Leung Hio Meng poderão receber um subsídio no montante máximo de 240 mil patacas.