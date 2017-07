Hóquei em Patins: Portugal com campeã Argentina, Itália e França

Portugal vai disputar a fase de grupos do Mundial2017 de hóquei em patins, de 27 de A gosto a 9 de Setembro, em Nanjing, na República Popular da China, com a campeã Argentina, Itália e França, ditou o sorteio realizado na quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Macau) em Barcelona.

Os Mundiais de hóquei em patins de 2017, masculino, feminino e sub-20, integram pela primeira vez o Campeonato do Mundo da Federação Internacional de Roller Sports (FIRS), que engloba ainda patinagem artística, ‘freestyle’, patins em linha, velocidade e ‘skateboarding’.

Portugal ficou integrado no Grupo A, juntamente com a campeã em título Argentina, Itália e França, enquanto o B será disputado pelas seleções de Espanha, Alemanha, Chile e Moçambique.

A primeira fase do Mundial2017 decorre com todas as seleções a defrontarem-se, tendo em vista posicionarem-se para as sucessivas eliminatórias desde os quartos de final até à final.

Para o Mundial2017 feminino, a seleção portuguesa, apesar de cabeça-de-série, ficou integrada no Grupo B, juntamente com a Argentina, crónica candidata ao título, Chile e Itália.

O Grupo A do torneio feminino, será composto pelas selecções de Espanha – atual campeã em título -, Alemanha, Estados Unidos e França.

No escalão de sub-20 masculino, Portugal, que defende em Nanjing o título mundial, ficou integrado no Grupo A, juntamente com as seleções da Colômbia, Chile e Angola. O Grupo B será disputado por Espanha, França, Argentina e Itália.

De acordo com as alterações inseridas ao modelo competitivo, os títulos mundiais serão discutidos por oito seleções, divididas numa primeira fase em dois grupos de quatro equipas, com os dois primeiros do último campeonato a serem cabeças de série.

As restantes equipas disputarão a FIRS Cup (até oito equipas), sendo que nos seniores masculinos, que contarão com 23 seleções participantes, será ainda disputada uma Taça Confederação.