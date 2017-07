Governo tem a última palavra no caso Pearl Horizon, diz Ho Iat Seng

O Presidente da Assembleia Legislativa deu ontem por bem vinda a iniciativa dos nove deputados que entregaram uma carta ao Governo com o propósito de garantir uma solução para o caso Pearl Horizon. Ho Iat Seng diz que a medida é exemplificativa do interesse que a questão suscita no hemiciclo, mas não está certo de que o diferendo possa ser resolvido ainda durante a corrente legislatura. A última palavra, lembrou Ho, pertence ao Governo. O presidente da Assembleia Legislativa assegura, no entanto, que o hemiciclo está pronto – agora ou na próxima legislatura – para dar o seu contributo à resolução do caso Pearl Horizon.

