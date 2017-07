Futsal: Macau vai defrontar Japão, Mongólia e Taiwan na qualificação para o Asiático

A selecção de futsal de Macau vai defrontar as congéneres do Japão, da Mongólia e de Taiwan no âmbito da fase de qualificação para o Campeonato Asiático da modalidade, que se disputa entre 6 e 18 de Fevereiro num local ainda a definir.

O sorteio para a competição, organizada pela Confederação Asiática de Futebol, foi ontem realizado, com a selecção do território a ficar colocada no Grupo A da Zona Oriental, noticiou ontem a Rádio Macau.

O Grupo B da zona do Extremo Oriente é composto pela República Popular da China, pela Coreia do Sul e por Hong Kong. No Grupo A, mas da zona sul e centro do continente asiático, estão as selecções do Usbequistão, do Quirguistão, do Turquemenistão e do Nepal. No Grupo B defrontam-se as formações do campeão em título Irão, do Tajiquistão e do Afeganistão.

No Médio Oriente, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein vão competir entre si, nas contas do Grupo A. No Grupo B, ficaram colocadas as formações do Qatar, Líbano, Jordânia e Síria.