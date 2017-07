Fundação Rui Cunha recebe mostra individual de Dennis Murrel

A Galeria da Fundação Rui Cunha acolhe ao final da tarde a próxima quarta-feira, 12 de Julho, a inauguração da exposição “Para Baixo e para Cima”, a mais recente mostra individual do australiano Dennis Murrel.

A retrospectiva – da iniciativa conjunta da Fundação Macau e da Fundação Rui Cunha, ao abrigo do chamado projecto de promoção de artistas de Macau – reúne um total de trinta pinturas de Murrel. Nascido em Upper Ferntree Gully, nos arredores de Melbourne, em Março de 1947, o artista está desde 1989 radicado em Macau, tendo conquistado ao longo do último quarto de século várias distinções de relevo.

Em 1995, Murrel ganhou o primeiro prémio no âmbito do concurso de Pintura Ocidental organizado no âmbito da II Bienal de Arte de Macau. Um ano depois, em 1996, o pintor australiano viu uma das suas criações – “Ambos” – conquistar o primeiro prémio na categoria de pintura de expressão ocidental na 13.a Edição da Exposição Colectiva dos Artistas de Macau. O reconhecimento internacional chegou em 2000, ano em que conquistou uma medalha de bronze numa das mais significativas competições norte-americanas direccionadas para a arte asiática, o Concurso de Arte Asiática Forte Cup.

A exposição “Para Baixo e para Cima” é a primeira mostra individual de Dennis Murrel a decorrer no território em mais de cinco anos. Em Novembro de 2012 o Museu de Arte de Macau promoveu uma mostra com mais de duas dezenas de quadros que o pintor australiano tinha doado à instituição ao longo dos anos.”

“Para Baixo e para Cima” vai estar patente ao público na Galeria da Fundação Rui Cunha, de segunda a sábado. Na quarta-feira, à margem da inauguração da exposição, será lançado ainda um catálogo referente às três dezenas de obras que integram a exposição.