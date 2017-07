Director da PSP defende remoção de ecrãs de aviso na Almeida Ribeiro

O director da Polícia de Segurança de Pública considerou apropriada a decisão de remover, durante o período das férias, o ecrã LED que avisava os condutores para a entrada no corredor para uso exclusivo de autocarros na Avenida Almeida Ribeiro.

Depois de ter sido retirado o ecrã LED, foram várias as queixas de condutores que entraram por engano no corredor exclusivo para transportes públicos e acabaram multados. No entanto, Leong Man Cheong considerou que a culpa é das pessoas que não prestaram atenção suficiente à promoção das autoridades. Ao mesmo tempo, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, prometeu mais esforços no sentido de alertar os condutores.

O responsável comentou igualmente o caso dos agentes que foram apanhados a jogar póquer durante uma pausa. O responsável explicou que os agentes ainda estão a trabalhar e que só em caso de infracções mais graves é que são suspensos.