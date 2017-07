Cidadãos Unidos para a Construção de Macau formalizam candidatura à AL

A Associação dos Cidadãos Unidos para a Construção de Macau submeteu ontem a composição da sua lista à Comissão para os Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa. Com cinco candidatos, a lista é encabeçada pelo advogado Hong Weng Kuan, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A Hong seguem-se os candidatos Zhang Fan, Fong Hei Meng e Che Hoi Tong, que prometem bater-se por umas “eleições limpas”, pela democratização do sistema político do território e lutar pela melhoria das políticas de habitação e transportes públicos.

Hong Weng Kuan considera que a qualidade dos deputados com assento no hemiciclo é “limitada”, pelo que espera promover umas “eleições limpas” e lutar por um alargamento do sufrágio directo. O candidato tinha-se já submetido ao escrutínio de 2013 mas falhou a eleição para a Assembleia Legislativa. Kuan tem 41 anos e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Macau.