Chan Hong é a única candidata da Associação de Promoção do Serviço Social e Educação  

A Associação de Promoção do Serviço Social e Educação submeteu a sua lista de candidatura às eleições para a Assembleia Legislativa com apenas um nome, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Chan Hong, actualmente deputada eleita por sufrágio indirecto, é a única em representação do seu sector, pelo que está confiante que conseguirá a reeleição. A Associação de Promoção do Serviço Social e Educação recolheu o apoio de mais de 150 dos eleitores colectivos registados no sector educativo.

A deputada garantiu que vai continuar a promover os serviços sociais e manifestou-se esperançada no incremento dos esforços empreendidos pelo Governo com o propósito de desenvolver uma “educação ideal”. “Viver e trabalhar em paz e contentamento” é o mote pelo que Chan Hong rege o seu programa político em que defende a aceleração da diversificação da economia e a supervisão da administração do Governo.