Candidatos do sector industrial, comercial e financeiro submeteram candidatura

A União dos Interesses Empresariais de Macau submeteu ao final da manhã de ontem, junto da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, a lista com que vai concorrer, pelo expediente do sufrágio indirecto, aos lugares do hemiciclo afectos ao subsector industrial, comercial e financeiro.

Numa lista em que pontificam quatro candidatos, só há lugar a uma novidade. Ip Sio Kai é o único rosto novo numa candidatura que inclui o actual presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng e ainda os deputados Kou Hoi In e Chui Sai Peng.

A lista da União dos Interesses Empresariais garantiu 97 dos 102 votos dos eleitores colectivos que integram o sector industrial, comercial e financeiro. Uma vez que a lista enacabeçada por Ho Iat Seng é a única que se apresenta ao escrutínio de 17 de Setembro pelo subsector em questão, todos os quatro candidatos devem garantir um lugar no hemiciclo.

Ho Iat Seng elege como prioridade para os próximos quatro anos garantir o desenvolvimento harmonioso da economia do território. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa assegurou que não vai trabalhar apenas em prol dos interesses que representa no hemiciclo, mas vai procurar garantir que a população do território, de um modo geral, possa beneficiar do desenvolvimento económico e da expansão da economia.

Já Kou Hoi In propõe-se defender os interesses dos agentes do sector industrial e comercial de Macau e promete uma atenção particular às pequenas e médias empresas, por considerar que devem receber um maior apoio por parte do Executivo.

O enquadramento jurídico em que operam as PME’s preocupa Chui Sai Peng. O deputado promete bater-se no hemiciclo por uma agilização das regras por considerar que a simplificação de procedimentos pode fazer com que as Pequenas e Médias empresas do território dêem um contributo mais decisivo ao desígnio de tornar Macau um Centro Mundial de Turismo e Lazer.

Auto-confesso veterano do sector financeiro, Ip Sio Kai faz do desenvolvimento do sistema financeiro do território o seu cavalo de batalha, sobretudo no que diz respeito à construção da plataforma financeira com características especiais direccionada para os mercados dos países de expressão portuguesa.