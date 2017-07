Alexis Tam participou em reunião dos ministros da cultura dos BRICS

Alexis Tam marcou presença na segunda reunião dos ministros da cultura do bloco dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), na qualidade de membro de delegação oficial da República Popular da China. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM disse que após a transferência de soberania, “a bem sucedida implementação do princípio de ‘Um país, dois sistemas’ permitiu a Macau conhecer um grande desenvolvimento a nível turístico”. O dirigente defendeu que a candidatura de Macau à Rede de Cidades Criativas da UNESCO na categoria Gastronomia e também a criação do Centro Global para a Educação e Formação em Turismo contribuem para a melhoria da qualidade de mão-de-obra na área turística da Ásia Pacífica e do BRICS.

Os ministros da cultura dos cinco países que compõem o BRICS assinaram o Plano de Acção para a Execução do Acordo de Cooperação Cultural entre os Governos do BRICS (2017-2021). Foram também estabelecidas a Aliança dos Museus Nacionais, a Aliança das Galerias de Belas-Artes, a Aliança das Bibliotecas e a Aliança do Teatro Infantil dos BRICS.