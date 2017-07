“2017 é um ano muito importante para Macau”, diz Lionel Leong

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, destacou ontem os esforços desencadeados pelo Governo de Macau no combate ao financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais através da criminalização, em 2016, de ambas as práticas. Lionel Leong afirmou, no discurso que fez na cerimónia de inauguração da 24ª Sessão Plenária do Grupo Egmont, no Hotel Conrad, no Cotai, que “2017 é um ano muito importante para Macau” neste âmbito.

O governante também salientou a entrada em vigor, em Maio último, da versão revista da lei de prevenção e repressão dos crimes de terrorismo e da lei de prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais, que marcam um “progresso crucial” no acções de combate a estes crimes, criminalizados e com penalizações definidas desde 2006: “A partilha efectiva de informação através da plataforma ‘Egmont Secure Web’ multiplicou indubitavelmente os conhecimentos do GIF [Gabinete de Informação Financeira] e das agências de reforço da lei nestes anos, nas suas análises e investigação a suspeitas de branqueamento de capitais e outros delitos”, disse Lionel Leung. O GIF é um dos 150 membros do Grupo Egmont desde 2009.

No discurso que proferiu, o secretário para a Economia e Finanças lembrou que “até ao final do ano, Macau vai adoptar o sistema de declaração de transporte de dinheiro na fronteira, para ir ao encontro das práticas internacionais”. Leung Vai Tak também lembrou que, dentro de duas semanas, o Relatório de Avaliação Mútua de Macau do Grupo de Acção Financeira da região Ásia-Pacífico contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (APG, na sigla inglesa) vai ser adoptado na reunião anual do grupo.

Desde que foi criado, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) já assinou acordos de cooperação com parceiros da Unidade de Informação Financeira (FIU, na sigla inglesa), nomeadamente de países e territórios da Ásia-Pacífico, Eurásia, Europa e América do Norte.