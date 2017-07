Xavier Garnier deixa direcção da Alliance Française este mês

Xavier Garnier, director da Alliance Française, vai-se despedir definitivamente de Macau, após dois anos e meio à frente da instituição. Ao PONTO FINAL, o responsável pela entidade responsável pela promoção da língua e cultura francesas pelos quatro cantos do mundo revelou que após as comemorações do 30.º aniversário da Alliance Française do território, que se assinala no próximo dia 15 de Julho, vai regressar a França com a família. Garnier adiantou ainda que o novo responsável pelo organismo será Raphaël Jaeger, actual director da Alliance Française de Chittagong, no Bangladesh. Jaeger irá tomar posse apenas em Setembro.

“Macau apoia-nos bastante, pelo que conseguimos criar eventos muito interessantes e conseguimos ser bastante activos, mas este não foi sempre o caso dos últimos 30 anos. Posso dizer que temos sido muito activos nos últimos seis ou sete anos e contribuímos muito para a vida de Macau. Quando os artistas nos visitam normalmente realizam uma ‘master class’ e assim conseguimos contribuir para a vida cultural do território, ao mesmo tempo que trazemos algo novo em termos educativos”, adiantou Garnier.