Tributo a Gainsbourg nos trinta anos da Alliance Française  

Os trinta anos da Alliance Française em Macau vão ser assinalados com uma instalação de vídeo e um concerto-tributo a Serge Gainsbourg, um dos “ícones” incontornáveis da cena musical francesa. Para os amantes da gastronomia, há ainda um jantar buffet com o melhor que a cozinha francesa legou ao mundo.

A Alliance Française de Macau comemora este ano o seu 30º aniversário e a efeméride vai ser assinalada a 15 de Julho, numa celebração que serve ainda para evocar no território a Tomada da Bastilha. O hotel Sofitel foi o local escolhido pela instituição para acolher as festividades. Do programa comemorativo constam uma instalação de vídeo, um concerto “Tributo a Gainsbourg” pela voz de Laurent Couson e ainda um jantar buffet com alguns dos pratos mais conhecidos da gastronomia francesa. Ao PONTO FINAL, Xavier Garnier, director da Alliance Française, explicou a iniciativa constituí uma “boa oportunidade” para assinalar as duas efemérides de uma assentada. Uma vez que, no dia anterior, o cônsul-geral de França em Hong Kong e Macau, Eric Berti, vai marcar presença nas comemorações da Tomada da Batilha na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, o adiamento por um dia da celebração da festa nacional de França no território permite que o diplomata se associe à dupla celebração em Macau.

“Crossing of Time” (Atravessar o Tempo) é o título da instalação de vídeo comissionada ao artista Robert Cahen, que se propõe fazer uma retrospectiva dos 30 anos da Alliance Française no território. O realizador chegou à RAEM na passada terça-feira e durante 10 dias vai filmar 30 pessoas – algumas no terraço do Sofitel – que marcaram a história da instituição de promoção da língua e da cultura francesa, num trabalho pontuado por cenários e paisagens de Macau. Xavier Garnier que a instalação tem o formato de um tríptico, com o propósito de conjugar o percurso da Alliance Française com o percurso do território ao longo dos últimos trinta anos: “[Será] uma obra de arte com três ecrãs. O do meio vai mostrar retratos de 30 pessoas e nos outros serão mostradas algumas paisagens de Macau”. O vídeo estará instalado no átrio principal do Sofitel para que todos possam conhecer a obra. A instalação estará à disposição do público a partir das 16 horas de 15 de Julho.

O programa de comemorações prossegue uma hora depois com um tributo ao cantor francês Serge Gainsbourg, considerado por Garnier como um “ícone em França”: “Ele [Gainsbourg] não é um ícone muito clássico, mas era muito criativo e provocador. É alguém que as pessoas francesas ou amam ou odeiam, que cria sentimentos fortes nas pessoas acerca do seu trabalho e que não pode ser ignorado na música francesa”, defendeu o director da Alliance Française. O concerto é de entrada gratuita e os lugares estão limitados aos primeiros a chegar.

As comemorações terminam com um jantar buffet com alguns dos pratos mais emblemáticos da gastronomia francesa e com música ao vivo interpretada por Laurent Couson e por um grupo de amigos do músico. O convite foi feito a Couson por este ser um “amigo da Alliance Française”, que queria convidar alguém familiar à instituição para celebrar trinta anos em Macau. Couson é dono de um bar de música jazz em Banguecoque, onde apresenta o concerto-tributo a Gainsbourg que irá trazer a Macau.

O jantar tem o preço de 380 patacas para membros e estudantes da Alliance Française e também da Associação Comercial França-Macau, enquanto que o preço geral é de 480 patacas. Os interessados devem fazer a sua inscrição e pagamento na sede da Alliance Française, localizada na Travessa do Bom Jesus, até ao próximo dia 12 de Julho.

CVN