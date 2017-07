Teleférico da Guia já reabriu ao público

O teleférico da Guia voltou a abrir ao público, depois de ter sido atingido por um raio no dia 21 de Junho e encerrado para obras de reparação. Os equipamentos avariados foram substituídos pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, também responsável pela gestão da estrutura e pela condução dos testes necessários.

Construído em 1997, o teleférico da Guia é constituído por duas estações situadas no sopé e na encosta da Colina da Guia, servindo de transporte para aqueles que visitam o espaço entre o Jardim da Flora e a colina propriamente dita. A estrutura está aberto ao público diariamente, das 8h às 18h, à excepção das Segundas-feiras. Os bilhetes para uma volta custam duas patacas, já os de ida e volta custam três.

Esta altura do ano é propícia para ver as várias espécies de árvores em flor e de frutos que existem no Parque Municipal da Colina da Guia, bem como visitar a exposição “Sábio dos Oceanos” sobre o golfinho branco chinês de Macau.