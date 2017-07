Pequim acolhe fórum sobre Língua Portuguesa na China

Pequim recebe no fim-de-semana a quarta edição do Fórum Internacional do Ensino da Língua Portuguesa na China. O certame vai reunir na capital chinesa 40 professores que leccionam o idioma de Camões na República Popular da China, 14 que ensinam português no território – dos quais dez integram os quadros do Instituto Politécnico de Macau (IPM) – e ainda docentes provenientes de Portugal e do Brasil.

O programa do evento “inclui duas comunicações de base, duas mesas-redondas e 29 comunicações sectoriais, apresentadas em sessões simultâneas”, escreve o IPM em comunicado. O organismo afirma ainda que “este será mais um momento de afirmação da importância da Língua Portuguesa em instituições de ensino superior chinesas e do papel que, nesse domínio, é desempenhado pelo IPM”.

O Fórum de 2017 é organizado pela Universidade de Comunicação de Pequim e pelo IPM, através do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa.