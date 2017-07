Mulher foi raptada e fotografada nua por causa de dívida de jogo

Um grupo de agiotas raptaram uma mulher de 50 anos, acabando por fotografá-la nua com o propósito de cobrar um empréstimo de 30 mil patacas. O caso foi divulgado ontem pela Polícia Judiciária, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, depois da filha da vítima ter apresentado queixa.

A mulher é do Continente e pediu o montante para jogar. Como perdeu tudo foi levada para um quarto e teve de ligar aos familiares, para que estes pagassem a dívida. O montante acabou por ser pago e a vítima libertada, mas foi nessa altura que a filha fez a denúncia.

Até ao momento a Polícia Judiciária deteve um homem de 57 anos, num quarto de um hotel ilegal, que admitiu ter ajudado o grupo a fazer o check in e o check out nesse espaço, no Edifício I San, no ZAPE. Porém o resto dos membros ainda se encontram a monte.